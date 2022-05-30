Циципас о поражении от Руне: «Так далеко стоял на приеме, что не дал себе побороться. Слишком поздно понял, что это надо менять»

Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Хольгера Руне в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Грек уступил со счетом 5:7, 6:3, 3:6, 4:6.

– Очень хорошая игра в исполнении Хольгера. Сегодня я так далеко стоял на приеме, что не дал себе побороться. Не знаю, я просто много ошибался с приема и давал ему набирать легкие очки.

– Есть ли что-то конкретное, что помешало вам хорошо сыграть сегодня? Как вы чувствуете себя физически? Удалось ли выспаться?

– Физически все идеально. И проснулся я тоже в хорошем состоянии. Последние несколько дней я пытался найти свой ритм, много нервничал, расстраивался. Я это понимал, но ничего не мог поделать.

Но это неизбежно, когда меняешь ракетку. Я бы не стал все списывать на это, потому что сам решил ее поменять для личного прогресса и улучшения.

Когда я стал принимать ближе к задней линии, я заиграл гораздо лучше, чем до этого. В последних двух геймах на его подаче я давил, и это было совсем другое дело.

Я упустил момент, когда еще можно было что-то исправить. А когда начал что-то менять было уже слишком поздно.

– С начала турнира у вас было много взлетов и падений. Не связываете ли вы это с тем, что вас считали фаворитом нижней половины сетки?

– Точно нет. Я не смотрю сетку, не смотрю своих следующих соперников. Я знаю, на каком уровне должен быть, чтобы как в прошлом году дойти до финала. Конечно, это непросто. Я понимал, что мне нужно, чтобы добиться этой цели.

Конечно, я понимал, что мне придется бороться с трудными соперниками, которые умеют играть на этом покрытии, но морально, физически и с точки зрения тенниса я чувствовал себя хорошо.

Просто у меня были некоторые проблемы на тренировках. Опять же все дело в разочаровании и в ожиданиях, которые не стали реальностью. Просто это сидит в голове: ты поменял ракетку, которая в прошлом году помогла тебе дойти до финала. А может, не стоило?

Но это не так, думаю, она действительно поможет мне и через пару недель я к ней привыкну. Моя цель – набирать как можно больше очков.

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