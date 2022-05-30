Алькарас о повышенном внимании: «Мне нравится, что меня обсуждают»

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Шестая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Кареном Хачановым – 6:1, 6:4, 6:4 в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Отличный матч. Я должен был сохранить сосредоточенность с самого начала и до конца. Я начал агрессивно, доминировал и старался удержать уровень весь матч».

Также 19-летний Алькарас прокомментировал повышенное внимание к себе.

«Мне нравится, что меня обсуждают, что меня знают. Это добавляет давления, но я стараюсь использовать его как мотивацию. Мне нравится играть на крупнейших стадионах и перед заполненными трибунами».

Алькараса к величию ведет чемпион «Ролан Гаррос» Ферреро. Он играл ради умершей мамы, а в 16 в него влюбилась Шарапова

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