Алькарас – самый молодой игрок с двумя четвертьфиналами на «Шлемах» с 1993-го

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Карлос Алькарас обыграл Карена Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (6:1, 6:4, 6:4).

Алькарас одержал 14-ю победу подряд.

19-летний испанец второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Первый был на прошлогоднем US Open.

Алькарас также стал самым молодым теннисистом, дошедшим до двух четвертьфиналов ТБШ, после Андрея Медведева, который сделал это в 1993-м на «Ролан Гаррос» и US Open.

Теперь Алькарас поборется с Александром Зверевым, которому уступает 1:2 в личных встречах. Победу он одержал в этом году в финале «Мастерса» в Мадриде.

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