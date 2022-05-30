Алькарас о расписании «Ролан Гаррос»: «Мне бы показалось несправедливым, если я третий раз подряд буду играть вечером»

19-летний испанец прокомментировал то, то на постоянно играет вечером. Первый круг он провел на центральном корте последним запуском, а третий и четвертый – в отдельную вечернюю сессию.

Ранее Александр Зверев заявил, что уже готовится играть четвертьфинал с Алькарасом вечером.

«Мне кажется, это было бы несправедливо. Я уже дважды играл вечером.

Я не говорю, что для меня это проблема, но если постоянно поздно заканчивать, у меня остается меньше времени на восстановление. Когда матч кончается в полночь, восстановиться сложнее, потому что потом еще много дел – ужин, физио. И ты не можешь заснуть из-за адреналина.

Мне бы показалось несправедливым, если я третий раз подряд буду играть вечером».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе