Зверев заявил, что на «Ролан Гаррос» расписание выстраивают вокруг Алькараса: «Другими игроками пренебрегают»

Третья ракетка мира пожаловался, что отдает предпочтение . Немец считает, что организаторы выстраивают расписание матчей вокруг шестой ракетки мира, который провел два последних матча в вечернюю сессию на центральном корте.

«Конечно, он молодая суперзвезда, за ним интересно наблюдать. Но у меня есть ощущение, что другими игроками пренебрегают».

Зверев остался недоволен и тем, что в четырех матчах трижды играл на втором по значению корте имени Сюзанн Ленглен. Он сказал, что организаторы не дали ему никаких объяснений.

«Я бы не назвал себя плохим игроком. И со мной можно поговорить».

В четвертьфинале Зверев встретится с Алькарасом и сразу после матча сказал, что готовится играть вечером.

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