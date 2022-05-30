Зверев заявил, что на «Ролан Гаррос» расписание выстраивают вокруг Алькараса: «Другими игроками пренебрегают»

Третья ракетка мира Александр Зверев пожаловался, что «Ролан Гаррос» отдает предпочтение Карлосу Алькарасу. Немец считает, что организаторы выстраивают расписание матчей вокруг шестой ракетки мира, который провел два последних матча в вечернюю сессию на центральном корте.
«Конечно, он молодая суперзвезда, за ним интересно наблюдать. Но у меня есть ощущение, что другими игроками пренебрегают».
Зверев остался недоволен и тем, что в четырех матчах трижды играл на втором по значению корте имени Сюзанн Ленглен. Он сказал, что организаторы не дали ему никаких объяснений.
«Я бы не назвал себя плохим игроком. И со мной можно поговорить».
В четвертьфинале Зверев встретится с Алькарасом и сразу после матча сказал, что готовится играть вечером.
«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе