Дарья Касаткина: «Абстрагироваться сейчас очень сложно и, наверное, глупо. То, что сейчас происходит, это реальность, к большому сожалению»

Первая ракетка России Дарья Касаткина ответила на вопрос, удается ли ей абстрагироваться от происходящего в мире.

– Вы упоминали, что проходили через некоторые психологические сложности в вашей спортивной карьере и этот год, к сожалению, вряд ли в помощь. Вам как-то удается абстрагироваться от происходящего?

– Абстрагироваться сейчас очень сложно и, наверное, глупо, потому что, то, что сейчас происходит, это реальность, к большому сожалению. Но я довольна тем, как у меня получается через это проходить и когда нужно, во время тренировок и матчей от этого отключаться и концентрироваться на том, что важно в данную секунду тренировки или матча. В начале было очень много информации и я все это впитывала и было сложно.

Сейчас я к этому немного адаптировалась и конечно помогает то, что есть теннис, что есть много тренировок.

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