Шварцман о парижском финале ЛЧ: «Ролан Гаррос», пожалуйста, попросите билеты. Я знаю, что вы можете»

ответил на вопросы о финале Лиги чемпионов.

– Вы активный футбольный болельщик? В Париже пройдет финал Лиги чемпионов.

– Завтра, да.

– Вы бы хотели пойти...

– Возможность спросить, есть ли у кого-нибудь лишние билеты (улыбается).

– Именно. Попробуете сходить?

– Так, , пожалуйста, попросите билеты на завтра. Я знаю, что вы можете (улыбается).

Президент «Ролан Гаррос», президент Федерации. Я могу пойти один. Ничего страшного (улыбается).

– Вы болеете за одну из команд? Кто, на ваш взгляд, победит?

– Нет, я просто люблю футбол. Люблю смотреть такие матчи.

Последние несколько дней я следил только за своей командой – «Бока Хуниорс». Мы выиграли лигу Аргентины. И прошли дальше в Кубке Либертадорес.

Теперь пришло время Лиги чемпионов. Будет отличный матч. Все здесь не из Ливерпуля или Мадрида. Мы будем получать удовольствие.

Еще раз, если у вас есть билеты, я могу пойти.

– Кто, по-вашему, победит?

– Не знаю, не могу сказать. «Реал» уступал во всех последних матчах, но отыгрывался, так что трудно сказать.

Короли камбэков! Путь «Реала» до финала – тотальное безумие

Q. Do you want to go...

DIEGO SCHWARTZMAN: A chance to ask who have tickets for me (smiling).

Q. Exactly. Are you going to try and go?

DIEGO SCHWARTZMAN: So Roland Garros, please ask for tickets for tomorrow. I know you can do it (smiling).

President of Roland Garros, president of the Federation. I can go alone, eh? It’s okay (smiling).

Q. Do you support either team, or who do you think is going to win?

DIEGO SCHWARTZMAN: No, I love football. I love to watch these kind of matches.

These past few days I was following just my team, Boca Juniors. We won the league in . We won yesterday. So we went through in the Copa Libertadores.

So now it’s time to , you know. But it’s going to be a great match. Everyone who is here is not from Liverpool or Real Madrid. We are going to enjoy.

One more time, if you have any tickets, I will be there tomorrow.

Q. Who do you think will win?

DIEGO SCHWARTZMAN: Not sure. I cannot say. I mean, Real Madrid was losing all these last few matches, and they have, you know, something, and they are coming back, so difficult to say.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе