Ролан Гаррос. Расписание 4-го дня. Хачанов стартует в 12:00 мск, Джокович – третьим запуском, Надаль проведет вечерний матч

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 25 мая.

начнутся в 12:00 по .

Корт Филиппа Шатрие

(21) – Эльза Жакмо;

(3) – Себастьян Баес;

(14) – ;

не ранее 21:45 – – (5).

Корт Сюзан Ленглен

– (12);

– (4);

(1) – ;

(27) – .

Корт Симоны Матье

(23) – Грегуар Баррере;

(18) – Элисон ван Эйтванк;

– (6);

– Диан Парри.

Третьим запуском на Корте №9 сыграет с .

(21) поборется с Уго Делльеном первым запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

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