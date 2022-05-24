Ролан Гаррос. Расписание 4-го дня. Хачанов стартует в 12:00 мск, Джокович – третьим запуском, Надаль проведет вечерний матч

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 25 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по Москве.

Корт Филиппа Шатрие

Корт Сюзан Ленглен

Корт Симоны Матье

Третьим запуском на Корте №9 Варвара Грачева сыграет с Айлой Томлянович.

Карен Хачанов (21) поборется с Уго Делльеном первым запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

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