Ролан Гаррос. Расписание 4-го дня. Хачанов стартует в 12:00 мск, Джокович – третьим запуском, Надаль проведет вечерний матч

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 25 мая.
Матчи начнутся в 12:00 по Москве.
Корт Филиппа Шатрие
- Анжелик Кербер (21) – Эльза Жакмо;
- Александр Зверев (3) – Себастьян Баес;
- Белинда Бенчич (14) – Бьянка Андрееску;
- не ранее 21:45 – Корентен Муте – Рафаэль Надаль (5).
Корт Сюзан Ленглен
- Александра Саснович – Эмма Радукану (12);
- Каролина Мухова – Мария Саккари (4);
- Новак Джокович (1) – Алекс Молчан;
- Себастьян Корда (27) – Ришар Гаске.
Корт Симоны Матье
- Джон Изнер (23) – Грегуар Баррере;
- Кори Гауфф (18) – Элисон ван Эйтванк;
- Альберт Рамос-Винолас – Карлос Алькарас (6);
- Камила Осорио – Диан Парри.
Третьим запуском на Корте №9 Варвара Грачева сыграет с Айлой Томлянович.
Карен Хачанов (21) поборется с Уго Делльеном первым запуском на Корте №13.
Полностью расписание здесь.
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