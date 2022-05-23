Осака о травме: «Перед турниром я почти не подавала, потому что берегла ахилл»

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» рассказала о травме ахилла. Из-за нее японка пропустила турнир в Риме. В первом круге она проиграла – 5:7, 4:6.

«Перед матчем я приняла обезболивающее. Все равно чувствовала ахилл. И посмотрим, что будет, когда таблетка перестанет действовать.

Я готовилась к тому, что будет дискмофорт. Но в нашем предыдущем матче подача играла очень важную роль. И очень неприятно, что перед турниром я почти не подавала, потому что берегла ахилл».

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