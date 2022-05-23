Анисимова о победе над Осакой: «Последние пару дней было очень много ожиданий, перед матчем были нервы»

Американка Аманда Анисимова прокомментировала победу над в первом круге – 7:5, 6:4.

«Последние пару дней было очень много ожиданий, так что сегодня пришлось трудно. Я старалась об этом не думать, но перед матчем были нервы – ведь соперница досталась очень сложная. Я довольна тем, как со всем справилась.

Условия сегодня тоже были трудными, очень тяжелыми из-за дождя. Но я старалась оставаться агрессивной, пробивать свои плоские удары – я считала, что они принесут мне победу».

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