Бадоса о ранних поражениях в Мадриде и Риме: «Приехав на «Ролан Гаррос», я почувствовала себя немного спокойнее, возможно, это шанс перезагрузиться»

прокомментировала свои выступления на грунте в этом сезоне. Ее баланс побед и поражений 6:4, в Мадриде и Риме она выиграла по одному матчу.

«Ролан Гаррос» она начнет матчем против Фионы Ферро.

«Надеюсь, что-то изменится (усмехается). Нет, я уже почувствовала себя по-другому. Уже приехав на этот турнир, я почувствовала себя немного спокойнее, возможно, это шанс перезагрузиться.

Моя команда тоже мне в этом помогает. Мне нравится корт, так что и это помогает».

В прошлом году в Париже Бадоса впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она высказалась о давлении и ожиданиях.

«Ситуация сложная, и я на ней учусь. Я хочу как можно лучше с таким справляться, потому что для меня все в новинку, поэтому иногда мне немного страшно и кажется, что это уже перебор.

Я работаю, чтобы свободно чувствовать себя на корте и повышать свой уровень. Когда я чувствую себя свободно и спокойно, конечно, я все равно буду волноваться, но когда я спокойна, я хорошо играю и конкурентоспособна.

Вот что я хочу обрести здесь, на .

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