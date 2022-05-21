Наоми Осака: «Мне приснилось, что я попала на Швентек в первом круге «Ролан Гаррос». Вот это было страшно»

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака заявила, что боялась попасть на Игу Швентек в первом круге «Ролан Гаррос». По итогам жеребьевки четырехкратная чемпионка «Больших шлемов», не вошедшая в посев, попала на Аманду Анисимову – которой в этом году проиграла на Australian Open.
«Вим [Фиссетт, тренер Осаки] мне сказал: «Ты играешь с Анисимовой». И я такая: «Ты же шутишь, да?»
Не скажу, что я не хочу с ней играть. Ведь я такой человек, которого предыдущее поражение только сильнее мотивирует. И тот матч меня многому научил.
А вообще пару дней назад мне приснилось, что я попала на Игу в первом круге. Вот это было страшно. Я размышляла, какой вариант будет самым плохим, и сразу подумала про нее. Слава богу, этого не случилось».
Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены
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