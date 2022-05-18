Чесноков о поражении Медведева: «Можно сделать 17 двойных, но как это возможно на матчболе?»

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге в Женеве. Россиянин уступил Ришару Гаске 2:6, 6:7 в первом матче после операции по удалению грыжи.

«Можно сделать 17 двойных, но как это возможно на матчболе? Медведев еще не в своей тарелке – это очевидно по тому, как он играл и сколько делал ошибок. Если взять счет 6:2, 2:0 и начать с него, то с этого момента Даня мог бы по-настоящему начать играть и выиграть матч. Не стоит забывать, что Медведев последний раз играл на земле год назад. Гаске не такой плохой игрок.

Готов ли Медведев к «Ролан Гаррос»? Он, может, и сможет сыграть, но все будет зависеть от сетки. Представьте, если в первом круге снова достанется Гаске. Я не говорю про десятку рейтинга. Медведев был бы готов сыграть, но ему еще нужна одна неделя.

Ему нужно было что-то сыграть до «Ролан Гаррос», чтобы понять, над чем работать. После 6:2, 2:0 он начал здорово играть. Не сделай он двойную на матчболе, то мы, возможно, смотрели бы третий сет.

Если сравнить, как Даня играл Australian Open и сегодня – это небо и земля. Гаске в первом круге просто снес своего соперника (Джона Миллмана 6:3, 6:1 – Sports.ru). Это говорит о том, что он хороший игрок. Он играет турниры каждую неделю и находится в хорошей форме. Ничего страшного не произошло», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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