Директор «Ролан Гаррос» о травме Надаля: «Если он не сможет сыграть, это будет большой потерей»

Теги Амели Моресмо Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Теннис

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала травму Рафаэля Надаля.

«Я следила за тем, что произошло с Рафой в Риме. Он знает себя лучше, чем кто-либо. Он живет с этой травмой уже много лет.

Конечно, мы беспокоимся, зная, насколько важен для него «Ролан Гаррос». Наш турнир в каком-то смысле сформировал всю его легендарность.

Мы следим за ситуацией, но ничего не можем сделать. Скрещиваем пальцы в надежде, что в сетке будут лучшие игроки.

Если он не сможет сыграть, это будет большой потерей».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные