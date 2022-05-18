Директор «Ролан Гаррос» о травме Надаля: «Если он не сможет сыграть, это будет большой потерей»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала травму Рафаэля Надаля.

«Я следила за тем, что произошло с Рафой в Риме. Он знает себя лучше, чем кто-либо. Он живет с этой травмой уже много лет.

Конечно, мы беспокоимся, зная, насколько важен для него «Ролан Гаррос». Наш турнир в каком-то смысле сформировал всю его легендарность.

Мы следим за ситуацией, но ничего не можем сделать. Скрещиваем пальцы в надежде, что в сетке будут лучшие игроки.

Если он не сможет сыграть, это будет большой потерей».

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