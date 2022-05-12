Кириос о том, кто лучший игрок в мире перед «Уимблдоном»: «На траве я назвал бы себя»

ответил на вопрос, кто лучший игрок в мире в преддверии .

«На траве я назвал бы себя».

Кириос сказал, что сосредоточен на «Уимблдоне», но отметил, что этот год отличается от предыдущих.

«В этом году что-то изменилось. Я сыграл пять или шесть турниров и почти на каждом выступил довольно успешно, и в этом году я обыграл многих топов.

Думаю, это скорее год возрождения, я просто выхожу на корт и показываю, что мне не обязательно постоянно играть, чтобы оставаться на высоком уровне. Я просто получаю удовольствие и делаю все по-своему.

Я играю для многих людей. Мне кажется, многие видят во мне себя. Дети и просто люди равняются на меня, когда я играю. Думаю, то, что кто-то вроде меня смог зайти так далеко и добиться того, чего добился я, вселяет в них большую надежду.

Конечно, мне 27, поэтому я должен зарабатывать, но еще это просто очень весело. Теннисный тур, путешествия по всему миру – это классный образ жизни. Я хочу наслаждаться им, пока есть возможность».

Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого

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