Надаль о том, что ATP может лишить «Уимблдон» рейтинговых очков: «В Совете игроков мы делаем все для защиты каждого теннисиста»

Рафаэль Надаль ответил, разделяет ли он позицию Совета игроков ATP в отношении «Уимблдона». Напомним, Совет игроков поддержал идею лишения «Уимблдона» рейтинговых очков за отстранение россиян и белорусов.

«Нет, и у меня нет четкого мнения по этому поводу. В Совете есть частные разговоры на эту тему, которые я считаю неправильным предавать огласке.

Единственное, что мы можем сделать, – это поддерживать связь с «Уимблдоном» и остальным руководством ATP, чтобы делать все для защиты каждого теннисиста.

В конце концов, это наша работа – защищать игроков и работать на благо коллег, которых мы представляем. Вот и все. Об остальных вещах я не могу говорить.

Свое личное мнение я уже высказал и продолжу высказывать – но не публично. Сейчас речь о туре в целом, а не о том, что думаю конкретно я».

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