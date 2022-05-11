Федерер получил 85 млн по спонсорским контрактам за последний год (Sportico)

Теги Серена Уильямс Роджер Федерер бизнес ATP WTA Наоми Осака деньги Теннис

Издание Sportico, специализирующее на освещение спортивного бизнеса, составило рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов года.

В него вошли три теннисиста:

Отметим, что Осака второй год подряд стала лидером по заработкам среди женщин. В целом в рейтинге всего две женщины – Осака и Серена.

Наоми Осака – уже гигантский бренд. Ее дела ведут 20 человек, она отказала Coca-Cola

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