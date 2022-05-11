Федерер получил 85 млн по спонсорским контрактам за последний год (Sportico)

Издание Sportico, специализирующее на освещение спортивного бизнеса, составило рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов года.
В него вошли три теннисиста:
- Роджер Федерер (восьмое место) – 85,7 млн долларов;
- Наоми Осака (20) – 53,2 млн;
- Серена Уильямс (44) – 35,3 млн.
Отметим, что Осака второй год подряд стала лидером по заработкам среди женщин. В целом в рейтинге всего две женщины – Осака и Серена.
Наоми Осака – уже гигантский бренд. Ее дела ведут 20 человек, она отказала Coca-Cola
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