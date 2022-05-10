Юлия Путинцева: «Я бандитка на корте, но ангел за его пределами. Отец говорил: «Юля, ты иногда слишком вспыльчивая»

Юлию Путинцева рассказала о двух сторонах своего характера.

«Я бандитка на корте, но ангел за его пределами. Я с детства об этом знаю. Отец говорил: «Юля, ты иногда слишком вспыльчивая на корте». Но он тоже таким бывал! У нас обоих были сложные характеры, когда мы работали вместе. Но за пределами корта были сплошные любовь и спокойствие – мы никогда не ссорились. А на корте – постоянно!

Когда я была маленькой, отец нанимал преподавателя по шахматам и русским карточным играм, типа дурака и преферанса, разным играм, где нужно думать. Мне очень нравилось и сейчас это очень помогает на корте. Я не двухметрового роста – нужно играть умно, правильно выбирать позицию на корте, и детские игры мне очень помогли».

На самом деле, я до сих пор много играю в шахматы, уже онлайн. Забавно, но когда я играла в последний раз, мне сказали, что у меня очень агрессивная тактика».

Также она рассказала о мотивации и целях.

«Я живу настоящим и делаю то, что считаю нужным.

Я во всем вижу мотивацию. Я хочу всем показать. В начале моей карьеры в России было довольно трудно. Мне говорили, что я слишком низкая, слишком напористая, слишком такая, слишком сякая. Ну, посмотрите на меня сейчас.

Но я о них не думаю. Мне просто жаль талантливых, но невысоких детей, у которых нет человека, который в них верит. Я думаю, важно понимать, что неважно, низкий ты или высокий, большой или маленький, ты можешь добиться успеха. Нужно использовать свои сильные стороны, и тогда ты сможешь добиться большого успеха.

По юниорам я слишком торопилась – была дикой, сплошной огонь! Сейчас я лучше себя контролирую. В важные моменты я успокаиваюсь. Я понимаю, что должна делать.

Надеюсь, однажды я смогу выиграть «Большой шлем». Это моя цель, я верю, что могу. Для этого я работаю каждый день. Если не смогу, то, по крайней мере, хочу выложиться по максимуму».

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