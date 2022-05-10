Шаповалов о срыве в Риме: «Я был в запале, поэтому вспылил. Потом извинился. В следующий раз буду знать правила»

прокомментировал эпизод из матча против в первом круге «Мастерса» в Риме, когда поспорил с судьей из-за отметки на корте и накричал на трибуны.

«Я был в запале, поэтому вспылил. Потом извинился. Понятно, что я совершил ошибку. Они ничего не могут сделать.

В следующий раз буду знать правила. Я точно не стану переступать через сетку (улыбается).

Мне просто нужно лучше владеть собой [в подобной ситу]. Но если говорить о будущем, то я много раз играл в Риме. Местные болельщики любят меня, а я – их. Так что у нас большая любовь. Даже после этого матча много людей стояли, ждали фото и тому подобное. Я очень ценю поддержку и любовь, которые здесь получаю. Я очень жду следующего матча – правда, не против итальянца (усмехается)».

Шаповалов – трибунам в Риме: «Завалите #####!»