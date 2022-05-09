Шаповалов – трибунам в Риме: «Завалите #####!»

Канадец Денис Шаповалов был оштрафован на очко по ходу матча с в первом круге в Риме.

Шаповалов получил два предупреждения. Второе – за то, что перешел на другую половину корта, чтобы показать судье отметку, оставленную мячом после его удара. А пересекать сетку без разрешения запрещено правилами.

Шаповалов начал спорить с судьей и сказал, что это правило «тупое». В этот момент трибуны начали гудеть, и канадец крикнул: «Завалите #####!» За это наказания не последовало.

При этом спорным ударом была вторая подача при счете 40:40. Шаповалов пытался доказать, что мяч попал. После штрафа на очко он проиграл гейм, после чего Сонего подал на второй сет.

После матча Шаповалов, победивший 7:6, 3:6, 6:3 за 3 часа 10 минут, извинился перед судьей: «Прости. Я знаю, что ты просто следовал правилам».

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