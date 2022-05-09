Джокович об Алькарасе: «Он лучший игрок мира. С учетом его результатов в этом году это не вызывает вопросов»

Первая ракетка мира назвала лучшим игроком мира.

«Пока что он лучший игрок мира. С учетом его результатов в этом году это не вызывает вопросов.

Меня впечатлило то, как он справился с давлением в нашем матче, как спокоен был до самого конца. Потом он заслуженно выиграл трофей.

В его игре все очень впечатляет. Он очень цельный игрок, одинаково хорошо атакует и защищается. Сейчас он главная тема в теннисе.

И на «Ролан Гаррос» он точно будет одним из главных фаворитов».

19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать

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