Циципас о камбэке в матче со Шварцманом: «Я был очень близок к победе во втором сете, но Диего – это Диего. В третьем уже я должен был стать Стефаносом»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Диего Шварцманом в 1/4 турнира в Монте-Карло. Грек не подал на матч при счете 6:2, 5:3, а потом уступил на тай-брейке. В решающем сете аргентинец повел 4:0, но затем Циципас повесил ему скрытую баранку.

«По ходу матча был момент, когда я понял, что моя игра больше не работает. У него было огромное преимущество и уверенность в своих действиях. Я старался оставаться в матче столько, сколько мог, и у меня это хорошо получилось. Я не ожидал от себя многого, уступая с двумя брейками, поэтому просто расслабился.

Я был очень близок к победе во второй партии, но Диего – это Диего. В третьем сете уже я должен был стать Стефаносом».

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Результаты Монте-Карло ATP 2022

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