Циципас упустил преимущество в сет и брейк, а потом отыгрался с 0:4 в решающей партии матча со Шварцманом

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в Монте-Карло обыграл Диего Шварцмана (6:2, 6:7, 6:4) и вышел в полуфинал. Во второй партии грек не подал на матч при счете 5:3, а в решающем сете ушел с 0:4.

Циципас второй год подряд вышел в 1/2 «Мастерса» в Монте-Карло. Год назад он выиграл здесь титул. Всего для него это будет девятый полуфинал «Мастерса» в карьере.

Дальше Циципас сыграет с Александром Зверевым, у которого ведет 6:3 в личных встречах.

Результаты Монте-Карло ATP 2022

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