Радукану о любви к автоспорту: «На корте тоже нужно всегда быть сосредоточенной и быстро находить решения. Но в теннисе последствия ошибки не такие серьезные»

рассказала о своей любви к автоспорту.

– Я считаю, что это очень крутое занятие, и мне нравится ощущение скорости и гонок. Экстремальное ускорение и резкое торможение – но еще мне интересны механика и инженерия.

Я в шесть лет начала заниматься картингом и почувствовала, что отличаюсь от других девочек и мальчиков в хорошем смысле слова. Гораздо круче. Мне очень нравилось, когда у меня стало хорошо и уверенно получаться. Позже мотокросс стал более сложным этапом, чем картинг. Но и веселым тоже, ведь – давайте будем честны – какой ребенок не любит пачкаться в грязи?

– Есть ли сходство между автоспортом и теннисом?

– Автоспорт – это постоянный прогресс. Мне это нравится. И это похоже на теннис. На корте тоже нужно всегда быть сосредоточенной, инстинктивно реагировать в новых ситуациях и быстро находить решения. Человек тратит много времени и усилий на подготовку и тренировки ради минимальных результатов. Но в автоспорте разница гораздо меньше, чем в теннисе, поскольку речь о миллисекундах и секундах. И есть еще одно отличие: в теннисе последствия ошибки не такие серьезные.

– Какой вы водитель?

– Я бы сказала, что я очень осторожный и довольно неплохой водитель, которому нравится ездить быстро, когда разрешено. Дома я езжу на тренировки по три часа в день. В поездках я редко сажусь за руль, поскольку еще слишком молодая для аренды автомобиля.

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