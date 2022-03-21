Радукану стала амбассадором Porsche

подписала контракт с немецким производителем автомобилей Porsche.

В проморолике чемпионка US Open рассказала, что это один из брендов, который «нравился ей с детства». В прошлом Porsche был у одного из ее тренеров, и она мечтала о собственном.

Она добавила, что любит автоспорт, потому что в нем, как и в теннисе, есть стремление к постоянному прогрессу.

«Для меня важно сотрудничать с партнерами и брендами, которые мне действительно интересны и с которыми я себя ассоциирую», – сказала Радукану.

Фото: Victor Goico / goico.eu.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе