Бадоса не сыграет за сборную Испании в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Первая ракетка Испании Паула Бадоса пропустит квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдет 15-16 апреля.

«Это непростое решение: кто меня знает, понимает, насколько мне сложно пропускать соревнования, и я особенно ждала этого турнира, но по рекомендации медиков и из-за физических и медицинских проблем, с которыми мне пришлось выступать в последние недели, я не буду участвовать в Кубке БДК.

Я буду болеть за команду на расстоянии и надеяться, что в следующий раз мы будем соревноваться вместе», – написала Бадоса в твиттере.

Вторая ракетка Испании Гарбинье Мугуруса тоже пропустит турнир. За сборную выступят Сара Соррибес-Тормо, Нурия Парризас-Диас, Ребека Машарова и Алена Большова.

Испания сыграет с Нидерландами в Хертогенбоше.

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