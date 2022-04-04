Ига Швентек: «В этом году я не так сильно подстраиваюсь под игру соперниц. В прошлом сезоне казалось, что я слишком много их анализирую»

ответила, что сыграло ключевую роль в победе на трех турнирах подряд.

– Это сложный вопрос, потому что в основном было трудно поддерживать физическую форму, соблюдать режим, а также сосредоточиться на здоровом питании и всех этих мелочах, которые довольно сильно надоедают через несколько недель. Это было трудно.

Я думаю, что важную роль сыграли мое отношение и изменившееся мышление. Сейчас я чувствую, что могу играть бесстрашнее и использовать в матчах все, над чем работала на тренировках. Это главное, потому что нужно показать свой лучший теннис. Под конец, выходя на корт, я была уверена, что могу доминировать.

– В Майами вы выигрывали матчи в разных стилях. Не играли все время одинаково. Сколько времени понадобилось, чтобы обрести уверенность в себе и начать их применять?

– Я рада, что Томаш [Викторовски, тренер] убедил меня разнообразить игру. Это правда помогает, потому что, в конце концов, если у тебя нет вариантов, то выбирать не из чего. Поэтому я очень рада, что у меня получилось.

Но, на самом деле, думаю, в этом году я не так сильно подстраиваюсь под игру соперниц. Это помогает концентрироваться на себе, на своих умениях, мощных ударах, и я действительно могу использовать то, над чем работала. В прошлом сезоне казалось, что я, возможно, слишком много анализирую игру соперниц, и это еще больше меня путает. Так что для меня лучше не подстраиваться. Не знаю почему.

– Вы не подстраиваетесь по ходу матча, а выходите с четким планом на игру?

– Конечно, у меня есть план, и я знаю, где по статистике соперница может допустить больше ошибок. Но, в конце концов, именно моя игра заставляет ее ошибаться, поэтому я больше концентрируюсь на себе.

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