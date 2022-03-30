Алькарас о победе над Циципасом: «Ключевым стал бэкхенд по линии – из-за него он часто играл с форхенда на бегу»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/8 «Мастерса» в Майами. Испанец победил 7:5, 6:3, хотя в первом сете уступал 2:5.

«Это было очень, очень тяжело. В первом сете он играл невероятно. Я сражался до последнего, чтобы отыграться.

Знаю, что Стефанос всегда ищет возможность хорошо приложиться с форхенда. Чтобы ему помешать, я выполнял два-три кросса с бэкхенда, а затем бил слева по линии в открытый корт – из-за этого он часто бил справа на бегу. Эта комбинация стала ключевой.

Ему приходилось много раз бить с бэкхенда, чтобы создать угол для удара с форхенда. Поэтому мой бэкхенд по линии был очень важен».

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