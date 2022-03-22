«Сейчас нужно разрешить им играть». Экс-первая ракетка мира в паре о возможном отстранении российских игроков

Экс-первая ракетка мира в паре Тодд Вудбридж прокомментировал предложение отстранить российских игроков от турниров. Ранее появилась информация, что Великобритания может потребовать от них гарантий, что они не поддерживают президента РФ Владимира Путина.

«Это очень опасная территория. Мы все знаем, что у них в России семьи. Никто не хочет говорить чего-то неправильного, потому что семьи могут пострадать. Это очень опасная территория, и нам нужно это осознавать.

К тому же теннис – индивидуальный спорт. Думаю, сейчас нужно разрешить им играть. Команды – это другое, они представляют страну.

И многие игроки даже не живут в России. Я, например, 11 лет своей карьеры жил в США».

У Медведева и других наших теннисистов могут потребовать гарантий, что они не за Путина. Или их не пустят на «Уимблдон»

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