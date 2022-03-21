Майами (ATP). Медведев может сыграть во втором круге с Марреем, Рублев – с Кириосом, Хачанов попал в одну четверть с Циципасом и Оже-Альяссимом

Теги Энди Маррей ATP Адриан Маннарино Miami Open Федерико Дельбонис Аляж Бедене Ник Кириос Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Томми Пол Даниил Медведев Хуберт Хуркач Каспер Рууд Стефанос Циципас Маттео Берреттини Бенжамен Бонзи Юго Эмбер Карлос Алькарас Теннис

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Майами, который начнется 23 марта.

Даниил Медведев получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Энди Маррем (WC) или Федерико Дельбонисом.

В одну четверть с ним попали Хуберт Хуркач (8) и Аслан Карацев (29), на которого выйдет Аляж Бедене (PR) или Юго Эмбер.

Во второй четверти оказались Стефанос Циципас (3), Феликс Оже-Альяссим (7), Тэйлор Фриц (11), Карлос Алькарас (14) и Карен Хачанов (23), который встретится с Томми Полом или Бенжаменом Бонзи. 

В третьей – Андрей Рублев (5) и Маттео Берреттини (4). Рублев сыграет с Ником Кириосом (WC) или Адрианом Маннарино

В нижнюю четверть попали Каспер Рууд (6) и Александр Зверев (2).

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные