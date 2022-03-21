Майами (ATP). Медведев может сыграть во втором круге с Марреем, Рублев – с Кириосом, Хачанов попал в одну четверть с Циципасом и Оже-Альяссимом

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Майами, который начнется 23 марта.

получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с (WC) или .

В одну четверть с ним попали (8) и (29), на которого выйдет (PR) или Юго Эмбер.

Во второй четверти оказались (3), (7), Тэйлор Фриц (11), Карлос Алькарас (14) и (23), который встретится с или Бенжаменом Бонзи.

В третьей – (5) и (4). Рублев сыграет с (WC) или .

В нижнюю четверть попали (6) и (2).

Полностью сетка здесь.

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