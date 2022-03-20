Собкин о поражении Рублева: «Фриц был эффективнее на своей подаче. Геймы на подаче Андрея шли вдвое дольше»

Теги ATP Борис Собкин BNP Paribas Open Андрей Рублев Тэйлор Фриц Теннис

Борис Собкин прокомментировал вылет Андрея Рублева с «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин в полуфинале уступил Тэйлору Фрицу 5:7, 4:6.

«Я не исключал такого сценария. Андрей практически весь матч вдвое дольше играл геймы на своей подаче, нежели соперник. Фриц лучше играл на своей подаче – это говорит об эффективности. Все это как психологически, так и физически повлияло на Рублева.

Андрей не был похож на самого себя образца предыдущих матчей: временами играл очень пассивно, хотя за ним такое не водится. Нельзя постоянно играть хорошо и феерить. Вроде неплохая серия была…

Сейчас нужно похвалить его, и все», – цитирует Собкина «Чемпионат».

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