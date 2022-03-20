Собкин о поражении Рублева: «Фриц был эффективнее на своей подаче. Геймы на подаче Андрея шли вдвое дольше»

Борис Собкин прокомментировал вылет Андрея Рублева с «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин в полуфинале уступил Тэйлору Фрицу 5:7, 4:6.

«Я не исключал такого сценария. Андрей практически весь матч вдвое дольше играл геймы на своей подаче, нежели соперник. Фриц лучше играл на своей подаче – это говорит об эффективности. Все это как психологически, так и физически повлияло на Рублева.

Андрей не был похож на самого себя образца предыдущих матчей: временами играл очень пассивно, хотя за ним такое не водится. Нельзя постоянно играть хорошо и феерить. Вроде неплохая серия была…

Сейчас нужно похвалить его, и все», – цитирует Собкина «Чемпионат».

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