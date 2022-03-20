Андрей Рублев: «У Фрица мощные подача, форхенд и бэкхенд. Он прибавил по всем компонентам»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Тэйлора Фрица в полуфинале в Индиан-Уэллс. Россиянин проиграл 5:7, 4:6.

«Надеюсь, я смогу извлечь опыт, усвоить урок из каждого поражения. Это поможет мне стать лучше.

Тэйлор прибавил по всем компонентам. Он действительно очень хорош. Подача дает ему большое преимущество, плюс он отлично играет и с форхенда, и с бэкхенда. Если он контролирует мяч, он бьет очень сильно и с хорошим процентом попадания.

Трудно играть с соперником, который очень мощно и агрессивно бьет с обеих сторон. Значит, нужно повышать уровень игры. Нельзя выигрывать, просто перебрасывая мячи».

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