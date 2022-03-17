Мария Саккари: «У меня был успешный прошлый год, и я хочу стать еще лучше. Если получится, то результаты придут»

ответила, какие цели ставит на этот сезон. На этой неделе она вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс, где сыграет с Еленой Рыбакиной.

«Я не буду называть какой-то рейтинг или турнир, потому что, на мой взгляд, у нас у всех одинаковые цели: мы все хотим стать №1 и выиграть «Большие шлемы» или такие турниры, как этот.

Но у меня был успешный прошлый год, и я просто хочу стать еще лучше, чем тогда. Если получится, то, уверена, я добьюсь большего, чем в прошлом году. А на этой неделе, на следующей или в Мадриде, Риме, Париже, на , мне все равно – я просто знаю, что если получится, то результаты придут».

Также Саккари рассказала, как теннис изменился за последние десятилетия.

«Я считаю, что женщины сейчас атлетичнее, чем раньше. Не в обиду предыдущим поколениям, но сейчас девушки мощнее, мы сильнее подаем, проводим больше времени в спортзале. Как я знаю от мамы (теннисистки Ангелики Канеллопулу – Sports.ru), раньше, лет 20 назад, она никогда не делала массаж.

Она рассказывала, что, когда у нее что-то болело, она просто принимала аспирин и все. Не только теннис, все меняется, развивается, например, технологии.

Сейчас теннис изменился. Многие девушки хорошо подают. Мы все знаем, что я не самая высокая теннисистка, поэтому мне пришлось поработать над подачей и попробовать разные варианты.

Скажем, Плишкова, или Петра [Квитова], или такие игроки, как Паула [Бадоса], намного выше меня. Но я очень, очень хорошо играю с задней линии. Думаю, я бы считала себя одной из лучших в игре на задней линии, но мне пришлось прибавить и найти другие способы выигрывать очки, потому что есть и другие теннисистки, такие как Анетт [Контавейт] и вся нынешняя топ-10, которые тоже очень хорошо играют на задней линии».

Замечательно рельефные плечи и огромная сила привели Саккари в топ-10. Хачанов говорил, что в зале она уделает многих парней

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