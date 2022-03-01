Тарпищев о приостановке членства ФТР в ITF: «Это беспредел. Надо посоветоваться с юристами, затем решать»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о приостановке членства в .

Также в рамках санкций для российского тенниса в свете ситуации на Украине были отменены турниры ITF в России и Кубок Кремля, а российских игроков отстранили от командных соревнований ITF.

«Решение не столько ожидаемое, сколько неожиданное в плане, когда все это решили сделать. Комментировать особо нечего. Это беспредел. Надо думать, что делать дальше: посоветоваться с юристами, затем решать», – приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Отстранения не коснутся индивидуальных турниров WTA, ATP и ITF (в том числе «Больших шлемов»), однако выступать россияне смогут только под нейтральным флагом.

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