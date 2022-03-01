Мартинес о результатах Надаля на старте сезона: «Рафа каждый раз всех удивляет, и я думаю, что он удивляет и самого себя»

Педро Мартинес ответил, что помогло ему взять титул в Сантьяго. До этого он на пяти турнирах проиграл во втором круге.

«В этом году я боролся в каждом матче. На прошлой неделе я проиграл Шварцману, мы играли больше полутора часов, но он крупно победил, 6:1, 6:1. Но я считаю, что с начала года хорошо выступал. Я проигрывал очень хорошим игрокам, боролся в каждом матче и знал, что мой момент наступит. Вот что нужно делать. Быть терпеливым, и твой момент наступит».

Также Мартинес высказался о результатах , который в этом сезоне выиграл все три турнира, в которых участвовал.

«Просто слов нет, чего Рафа добился в этом году. Он делал это и раньше, но каждый раз он всех удивляет, и я думаю, что он удивляет и самого себя. Он вдохновил меня и многих других игроков.

У нас в Испании очень хорошая теннисная культура, это дает дает уверенность, что ты сможешь добиться новых результатов, и я надеюсь, что смогу подняться выше в рейтинге и продолжать так играть».

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