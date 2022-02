Циципас и Лопес отыграли пять матчболов в 1/4 финала парного турнира в Акапулько

и (WC) вышли в полуфинал парного турнира в Акапулько.

Они победили вторых сеяных Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара (4:6, 6:4, 12-10). На чемпионском тай-брейке Циципас и Лопес отыграли пять матчболов, сначала уступая колумбийцам 5:9, а затем – 9-10.

Циципас и Лопес реализовали свой первый матчбол.

Five match points saved... 👌@steftsitsipas and @feliciano_lopez take out No.2 seeds Cabal and Farah 4-6 6-4 12-10. #AMT2022 pic.twitter.com/VSlZGk86WA