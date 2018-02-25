Россия в этом году выиграла все командные турниры

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Мужская и женская сборные России в этом году выиграли все командные турниры в теннисе. 

В январе мужчины выиграли ATP Cup, обыграв в финале Италию (2:0). За сборную страны выступали: 

В ноябре женщины пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки обыграли Швейцарию 2:0. В финальном турнире за сборную играли: 

Сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В состав сборной вошли: 

Россия стала четвертой командой, выигравшей Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в один год. Ранее это удавалось:

  • США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982);
  • Австралии (1964, 1965, 1973);
  • Чехии (2012). 

Летняя Олимпиада в Токио стала самой успешной в истории российского тенниса. Сборная России выиграла три медали:

  • Хачанов взял серебро в одиночном разряде;
  • Павлюченкова и Рублев выиграли золото в миксте;
  • Елена Веснина и Карацев стали серебряными призерами в миксте.

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