Россия в этом году выиграла все командные турниры

Мужская и женская сборные России в этом году выиграли все командные турниры в теннисе.
В январе мужчины выиграли ATP Cup, обыграв в финале Италию (2:0). За сборную страны выступали:
В ноябре женщины пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки обыграли Швейцарию 2:0. В финальном турнире за сборную играли:
- Анастасия Павлюченкова;
- Дарья Касаткина;
- Вероника Кудерметова;
- Екатерина Александрова;
- Людмила Самсонова.
Сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В состав сборной вошли:
- Медведев;
- Рублев;
- Карацев;
- Карен Хачанов;
- Донской.
Россия стала четвертой командой, выигравшей Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в один год. Ранее это удавалось:
- США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982);
- Австралии (1964, 1965, 1973);
- Чехии (2012).
Летняя Олимпиада в Токио стала самой успешной в истории российского тенниса. Сборная России выиграла три медали:
- Хачанов взял серебро в одиночном разряде;
- Павлюченкова и Рублев выиграли золото в миксте;
- Елена Веснина и Карацев стали серебряными призерами в миксте.
Россия – доминатор тенниса-2021. Взяли все командные титулы, общий зачет Олимпиады, а Медведев выиграл «Шлем»
🏆 Россия взяла Кубок Дэвиса! Впервые с 2006-го! И третий раз в истории!
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