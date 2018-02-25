Россия в этом году выиграла все командные турниры

Мужская и женская сборные России в этом году выиграли все командные турниры в теннисе.

В январе мужчины выиграли ATP Cup, обыграв в финале Италию (2:0). За сборную страны выступали:

В ноябре женщины пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки обыграли Швейцарию 2:0. В финальном турнире за сборную играли:

Сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В состав сборной вошли:

Россия стала четвертой командой, выигравшей Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в один год. Ранее это удавалось:

США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982);

Австралии (1964, 1965, 1973);

Чехии (2012).

Летняя Олимпиада в Токио стала самой успешной в истории российского тенниса. Сборная России выиграла три медали:

Хачанов взял серебро в одиночном разряде;

Павлюченкова и Рублев выиграли золото в миксте;

Елена Веснина и Карацев стали серебряными призерами в миксте.

Россия – доминатор тенниса-2021. Взяли все командные титулы, общий зачет Олимпиады, а Медведев выиграл «Шлем»

🏆 Россия взяла Кубок Дэвиса! Впервые с 2006-го! И третий раз в истории!

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