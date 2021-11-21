Анастасия Павлюченкова: «В апреле думала: а вдруг я больше никогда не выиграю матч? Месяц проходит – финал «Большого шлема». Пипец какой-то нереальный»

11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в интервью Sports.ru ответила на вопрос, считает ли финал «Ролан Гаррос»-2021 своим пределом.
«Я думаю, нет, и не хочу в это верить. Я вошла во вкус. Раньше у меня был барьер: шесть четвертьфиналов, и на четвертьфинале начинался какой-то ступор. И мне кажется: блин, а вдруг я не могу просто дальше пройти? Потом понимаю: нет, ну как, я Даниэль Коллинс проиграла – это даже не Серена Уильямс. В смысле нереально?
Я была, грубо говоря, в трех геймах от победы на «Большом шлеме». А почему я не могу это еще раз сделать?
Просто жизнь – интересная штука. В апреле перед Мадридом я даже на Олимпиаду не отбиралась, была в топ-40 (перед началом турнира в Мадриде у Павлюченковой было пять побед и восемь поражений в сезоне – Sports.ru). В апреле я думала в какой-то момент: а вдруг я больше не выиграю никогда матч? Месяц проходит – ты играешь финал «Большого шлема». В этом вся прелесть жизни и нашей карьеры, потому что это просто пипец какой-то нереальный».