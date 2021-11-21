«Он не бил, но швырялся мячами, пытался припугнуть замахом. У меня 100% есть обида». Павлюченкова – об отношениях с отцом

11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в интервью Sports.ru рассказала, каким тренером был ее отец Сергей.

«Он был жестким, кричал. Не бил, но были моменты, когда реально швырялся мячами, пытался как-то припугнуть замахом. 100% у меня осталась какая-то обида, я не считаю это нормальным. Я не считаю нормальным поднимать на кого-то руку, хамить или орать, вообще так себя вести.

Мне трудно говорить, я не растила детей в таких условиях. Но у меня 100% есть обида, я считаю это ненормальным, и у меня есть вопросы. Но я считаю, что нужно прощать людей, и я не могу недооценивать тот факт, что благодаря, наверное, отцу, я сижу здесь и без этого не стояла бы на пьедесталах на «Ролан Гаррос», не держала бы золотую медаль и вообще не играла бы в теннис.

Он мой первый тренер, мы занимались с 5-6 лет, и давление было с самого начала. Ставка сначала была сделана на Сашу [брата], потому что он первым начал играть. У Саши были моменты, где ему не хватало дисциплины, что-то не получалось, и мне кажется, что тогда отец поставил все на кон и [переключил внимание] на меня. Я реально это чувствовала.

Может, и Саша где-то затаил обиду на родителей за то, что больше времени и внимания уделялось мне. Мне не было от этого легче, наоборот, только сложнее, было нереальное давление, а я была маленькой девочкой, не мальчиком, не парнем. И в семье были постоянные скандалы из-за тенниса.

В какой-то момент я могла возненавидеть этот теннис, потому что каждый раз все скандалы, плохая атмосфера дома – все было из-за тенниса. Каждый раз я думала, что уже не хочу играть в этот теннис, только перестаньте орать. Ну и я тоже злилась на брата, потому что многое из-за него происходило, он тоже рос и был с нами. Тогда мне не хватало поддержки старшего брата, его защиты».

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