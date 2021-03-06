Рейтинг ATP. Джокович побил рекорд Федерера по неделям на первой строчке, Циципас вошел в топ-5

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура списание очков до середины марта заморожено, а дальше будет производиться частично.
Новак Джокович начал 311-ю неделю в качестве №1 и побил рекорд Роджера Федерера.
Швейцарец на этой неделе покинул топ-5 – его оттуда вытеснил полуфиналист Роттердама Стефанос Циципас.
Андрей Рублев за счет титула в Нидерланда преодолел отметку в 5 000 очков.
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Emirates ATP Rankings
Положение на 8 марта 2021
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|12030
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9850
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|9735
|4 (4)
|Доминик Тим (Австрия)
|9125
|5 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6660
|6 (5)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6630
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|5615
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|5019
|9 (9)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|3640
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3480
|21 (21)
|Карен Хачанов (Россия)
|2290
|46 (59)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|1372
|112 (137)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|686