Рейтинг ATP. Джокович побил рекорд Федерера по неделям на первой строчке, Циципас вошел в топ-5

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Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура списание очков до середины марта заморожено, а дальше будет производиться частично.

Новак Джокович начал 311-ю неделю в качестве №1 и побил рекорд Роджера Федерера.

Швейцарец на этой неделе покинул топ-5 – его оттуда вытеснил полуфиналист Роттердама Стефанос Циципас.

Андрей Рублев за счет титула в Нидерланда преодолел отметку в 5 000 очков.

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Emirates ATP Rankings

Положение на 8 марта 2021

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 12030
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9850
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 9735
4 (4) Доминик Тим (Австрия) 9125
5 (6) Стефанос Циципас (Греция) 6660
6 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 6630
7 (7) Александр Зверев (Германия) 5615
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 5019
9 (9) Диего Шварцман (Аргентина) 3640
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3480
21 (21) Карен Хачанов (Россия) 2290
46 (59) Мартон Фучович (Венгрия) 1372
112 (137) Франсиско Серундоло (Аргентина) 686

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