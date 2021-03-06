Рейтинг ATP. Джокович побил рекорд Федерера по неделям на первой строчке, Циципас вошел в топ-5

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура списание очков до середины марта заморожено, а дальше будет производиться частично.

Новак Джокович начал 311-ю неделю в качестве №1 и побил рекорд Роджера Федерера.

Швейцарец на этой неделе покинул топ-5 – его оттуда вытеснил полуфиналист Роттердама Стефанос Циципас.

Андрей Рублев за счет титула в Нидерланда преодолел отметку в 5 000 очков.

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Emirates ATP Rankings

Положение на 8 марта 2021

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