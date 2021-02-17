Стефанос Циципас: «Я говорил, что Медведев играет скучно, но на самом деле я так не думаю»

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас, вышедший в полуфинал Australian Open, поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым.

«Он в очень хорошей форме, показывает хороший теннис. Играет точно, играет просто. В прошлом я говорил, что он играет скучно, но на самом деле я так не думаю. На самом деле он действует очень умно и переигрывает соперников.

С ним нужно быть очень осторожным, использовать свои шансы и давить. Это будет очень важно».

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