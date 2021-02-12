Джокович о травме, полученной в 3-м круге AO: «Это надрыв мышцы. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче»

Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович в третьем круге турнира обыграл Тэйлора Фрица в матче, в котором повредил мышцы живота и который останавливали в четвертом сете, чтобы зрители покинули стадион, – 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.

«Я просто старался держаться и надеялся, что мне станет лучше. И к концу четвертого сета мне стало лучше, – сказал 33-летний теннисист после матча. – До этого я только подавал, почти ничего не мог на приеме. Просто агрессивно пробивал, подавал две первых подачи. Это работало.

Это точно одна из самых выдающихся побед в моей жизни. Каким бы ни был раунд, победу в таких обстоятельствах я запомню навсегда.

Я точно знаю, что это надрыв мышцы. Я не знаю, успею ли восстановиться за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче».

В 1/8 финала Джоковичу играть с Милошем Раоничем (14).

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