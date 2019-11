Циципас второй раз обыграл Федерера и вышел в крупнейший финал в карьере

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас, в субботу в Лондоне обыгравший Роджера Федерера 6:3, 6:4, вышел в финал своего дебютного итогового турнира.

Чемпион двух турниров сезона одержал 58-ю победу в этом году и вышел в свой крупнейший финал, став самым молодым участником титульного матча ATP Finals после Хуана Мартина дель Потро в 2009-м. Это восьмая в этом сезоне победа над игроками топ-10 и 15-я в целом.

Athenian Artistry 🎨



The moment @StefTsitsipas downed Federer to reach the final at the #NittoATPFinals for the first time! pic.twitter.com/0EaSvxhz5C