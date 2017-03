Федерер вышел в 43-й «Мастерс»-финал, где поборется за 90-й титул

Чемпион Australian Open Роджер Федерер (9), в субботу в Индиан-Уэллсе обыгравший Джека Сока (17) 6:1, 7:6, вышел в свой 43-й «Мастерс»-финал (139-й – всего) и поборется за 90-й титул уровня тура (25-й «Мастерс», рекордный пятый – на BNP Paribas Open).

Соперником 35-летнего швейцарца станет его соотечественник Стэн Вавринка (3), для которого это будет четвертый финал серии «Мастерс» (один титул – в финале Монте-Карло-2014 обыграл Федерера). В личном противостоянии уроженец Базеля ведет 19-3.

