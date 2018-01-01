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    Данил Массуренко
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    Данил Массуренко

    Daniil Massurenko
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 22 мая 1999 | 18 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Химки|Нападающий
    Рост и вес 176|64
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018
     Химки
    		 Россия. ФНЛ 1 0 0 0 0 0 0 11
    Показатели за всю карьеру 1 0 0 0 0 0 0 11
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    Химки
     


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