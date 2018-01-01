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    Марк Кайе
    Все члены команды

    Марк Кайе

    Mark Anthony Kaye
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 2 декабря 1994 | 23 года
    Гражданство Канада
    Клуб  Лос-Анджелес|Полузащитник
    Рост и вес 185|70
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Лос-Анджелес
     


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