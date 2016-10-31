06:52 Энди Маррей: «Матч с Симоном был очень затяжным, но я и не ожидал ничего другого»|1
23:00 Пуй, Тим, Зверев претендуют на звание прогресса года в ATP, дель Потро – возвращения|26
20:25 Жиль Симон: «В игре Маррея нет ничего безумного, но пробить его невозможно»|11
16:00 Гаэль Монфис: «В этом году я прибавил психологически, физически и технически, и сегодня это все мне помогло»|4
12:22 Жиль Симон: «Все соглашаются насчет таланта Федерера, но насчет Джоковича сомневаются»|104
01:01 Доминик Тим: «Очень рад, что вышел в финал, хотя против Лукаса тоже будет очень сложно»|0
20:39 Мец (ATP). 1/2 финала. Тим обыграл Симона, Пуи – Гоффена|9
06:48 34-летний Лоренци впервые вышел в третий круг «Шлема»|5
08:23 Жиль Симон: «В детстве про меня говорили, что я нормально играю, но слишком маленький»|14
10:53 Цинциннати (АТР). Маррей, Вавринка, Надаль начнут со второго круга|12
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