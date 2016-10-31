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    Теннис Жиль Симон – Жюльен Беннето

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 6
    Жиль СимонФранция
    6 3 2
    Жюльен БеннетоФранция
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Paris. Мужчины. Париж, Франция, ноябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 31 октября 2016, 20:46
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/32 финала –  Роберто Баутиста-Агут
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    Новости команд

    28 октября 2016

    06:52 Энди Маррей: «Матч с Симоном был очень затяжным, но я и не ожидал ничего другого»|1

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    15 октября 2016

    20:25 Жиль Симон: «В игре Маррея нет ничего безумного, но пробить его невозможно»|11

    6 октября 2016

    16:00 Гаэль Монфис: «В этом году я прибавил психологически, физически и технически, и сегодня это все мне помогло»|4

    27 сентября 2016

    12:22 Жиль Симон: «Все соглашаются насчет таланта Федерера, но насчет Джоковича сомневаются»|104

    25 сентября 2016

    01:01 Доминик Тим: «Очень рад, что вышел в финал, хотя против Лукаса тоже будет очень сложно»|0

    24 сентября 2016

    20:39 Мец (ATP). 1/2 финала. Тим обыграл Симона, Пуи – Гоффена|9

    2 сентября 2016

    06:48 34-летний Лоренци впервые вышел в третий круг «Шлема»|5

    23 августа 2016

    08:23 Жиль Симон: «В детстве про меня говорили, что я нормально играю, но слишком маленький»|14

    13 августа 2016

    10:53 Цинциннати (АТР). Маррей, Вавринка, Надаль начнут со второго круга|12



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