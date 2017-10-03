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    Теннис Kvitova, Petra – Варвара Лепченко

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Петра КвитоваЧехия
    4 4
    Варвара ЛепченкоСША
    Турнир China Open. Женщины. Пекин, Китай, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 октября 2017, 07:18
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/64 финала Счет
     Петра Квитова –  Кристина Плишкова
    		 6:3 7:5
     Варвара Лепченко –  Леся Цуренко
    		 5:7 6:4 6:2

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Каролин Возняцки
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