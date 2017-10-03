20:13 Шуай Пэн и Квитова провели самый продолжительный матч WTA в сезоне|6
11:05 Обе финалистки US Open в Ухане проиграли в первом круге|17
14:37 Петра Квитова: «Мой худший момент на корте – полуфинал Australian Open против Шараповой»|47
11:31 Петра Квитова: «Думаю, Винус может выиграть еще два матча. Надеюсь, что сможет»|9
11:26 Винус Уильямс: «Было изумительно видеть, как Петра сегодня была на высоте после всего, через что прошла»|13
10:18 Петра Квитова о поражениях топ-теннисисток: «У нас гормоны»|15
09:54 Гарбинье Мугуруса: «Я очень довольна турниром. Хотя сегодня я и проиграла, у меня нет ощущения, что я что-то сделала не так»|7
08:02 Впервые с 2011 года Квитова обыграла теннисистку Топ-10 на «Большом шлеме»|8
08:29 Гарбинье Мугуруса: «Серена родила девочку? Надеюсь, она не будет играть в теннис»|13
08:22 Петра Квитова: «Сейчас я наконец могу крепче держать ракетку»|5
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