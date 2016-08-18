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    Теннис Агнешка Радванска – Petkovic, Andrea

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Агнешка РадванскаПольша
    0 1
    Андреа ПетковичГермания
    Турнир W&S Financial Group Open. Женщины. Цинциннати, США, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 18 августа 2016, 02:15
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Счет
     – 
     Андреа Петкович –  Люция Шафаржова
    		 6:4 6:7 6:2

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Йоханна Конта
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