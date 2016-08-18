11:39 Агнешка Радванска: «Счету это не помогает, но приятно почувствовать, что у тебя есть силы хотя бы разбить ракетку»|14
00:59 Агнешка Радванска: «Три дня ушло на дорогу, а я играла в первый день. Времени не хватило»|0
08:16 Елена Веснина: «Достали последние два места на вечерний рейс из Майами в Рио»|16
10:09 Чемпионская гонка WTA. Халеп поднялась на три строчки, Киз – на две, Касаткина – на пять|1
10:00 Рейтинг WTA. Халеп стала третьей, Кузнецова и Киз вошли в Топ-10, Касаткина – в Топ-30|1
11:17 Агнешка Радванска: «Павлюченкова по ходу матча прибавила, и лучшим сетом в ее исполнении был третий»|3
10:51 Анастасия Павлюченкова: «Во второй партии думала, что матч у меня уже в кармане, но проиграла сет»|2
07:21 Петкович собрала 115 000 евро для помощи детям, больным раком |16
15:54 Радванска в третий раз за полгода выполнила удар месяца WTA|4
09:59 Радванска снялась с турнира в Стэнфорде |1
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