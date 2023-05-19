Нижегородское «Торпедо» вышло в плей-офф молодежного турнира Copa Mundo do Futsal в Бразилии

Теги результаты Торпедо Кубок мира среди молодежных клубных команд Торпедо SUB 21 Мини-футбол

Нижегородское «Торпедо» вышло в плей-офф молодежного турнира Copa Mundo do Futsal.

Соревнования проходят в бразильском Паранагуа в возрастной категории до 21 года с участием 15 команд.

Сегодня российский клуб сыграл вничью с испанской «Пальмой» (5:5) в третьем туре группового этапа.

Ранее «Торпедо» обыграло японскую «Альму» (8:2) и «Пасифико» из Аргентины (7:1). В заключительном туре состоится матч с бразильским «Крисиума».

Турнир завершится 23 мая.

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